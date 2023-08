Italia Viva Cerveteri: complimenti al sindaco per gli eventi, ma i problemi “seri”?

Il comunicato di Italia Viva Cerveteri: “Il problema nasce quando di devono pianificare azioni che non si esauriscono in pochi giorni”

Gli attivisti di Italia Viva di Cerveteri: Vittoria Marini, Maurizio Falconi, Luciano Lucci, Aldo Rinaldi, Francesco Canicossa, Gabriele Rinaldi, Ahron Lucantonio, Quinta Donnini, Nello Bartolozzi e Crescenzo Marra apprezzano gli eventi estivi, ma discutono la linea politica complessiva dell’amministrazione. Di seguito il comunicato:

Cerveteri 17 agosto 2023 – Facciamo i complimenti alla Sindaca di Cerveteri per gli eventi, gli spettacoli e le feste organizzate nel mese di agosto nel nostro territorio. Forse anche meglio delle passate edizioni dove c’era il Sindaco Pascucci. E la riuscita di questi eventi è ben evidenziata in un comunicato della Sindaca in cui loda gli eventi agostani senza però menzionare i costi e le società che poi hanno fisicamente e operativamente organizzato gli eventi.

Il problema però nasce quando si parla di cose più “serie”, quando si devono pianificare interventi e azioni che non si esauriscono nei pochi giorni dell’estate agostana.

Per questo ci permettiamo di proporre all’amministrazione comunale un’agenda per settembre, pensando di interpretare le esigenze di molti cittadini, per provare a “mettere sul tavolo” e avviare la soluzione di alcuni dei tanti problemi “seri” del nostro territorio.

Per prima cosa convocare una conferenza stampa per informare i cittadini dello stato della zona artigianale,

un’opera che la nostra città aspettava da più di cinquant’anni e che avrebbe avuto ricadute positive da un punto di vista delle infrastrutture, dell’urbanizzazione e dell’occupazione.

A seguire convocare le associazioni naturalistiche del territorio per concordare una vera valorizzazione del percorso delle “cascatelle” (messa in sicurezza, adeguato parcheggio, comunicazione pubblicitaria) e individuare un secondo percorso da realizzare tra le tante potenzialità del territorio.

Dare seguito alla mozione presentata il 7 dicembre del 2021 proprio da un nostro attivista Maurizio Falconi che impegnava l’amministrazione ad aggiornare il Piano di Rete per l’istallazione delle antenne di telefonia mobile e dare una risposta ai comitati che si sono organizzati nel territorio proprio sul tema antenne.

Infine inserire nell’ordine del giorno del Consiglio comunale la tematica della carenza dei posti cimiteriali per individuare la strada da intraprendere per dare agli abitanti di Cerveteri una sepoltura nel territorio.

Questa è la nostra proposta per settembre. I cittadini chiedono fatti e azioni per uno sviluppo solido che duri per tutto l’anno.

