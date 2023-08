Caccia illegale ai ricci di mare in aumento: una preoccupante piaga ambientale

Le pittoresche coste locali, una volta un paradiso per la vita marina, stanno vivendo un’escalation preoccupante di caccia illegale ai ricci di mare. Questa pratica, perpetrata principalmente da pescatori provenienti dalla Puglia, sta causando danni irreparabili agli ecosistemi marini locali e minacciando l’equilibrio fragile della biodiversità costiera. Negli ultimi mesi, sono aumentate le segnalazioni di pescatori provenienti da altre regioni italiane, soprattutto dalla Puglia, che si recano sulle coste di Santa Marinella per effettuare la cattura illegale dei ricci di mare. La ragione principale di questo fenomeno è attribuita alla diminuzione dei ricci di mare nelle loro acque native. Con le risorse esaurite nelle loro regioni, questi pescatori si riversano sulle coste locali, portando con sé metodi di pesca distruttivi e non sostenibili.

Gli esperti marini sono allarmati dalle conseguenze devastanti di questa pratica. I ricci di mare non sono solo una componente fondamentale dell’ecosistema marino, ma svolgono anche un ruolo cruciale nel mantenimento dell’equilibrio delle popolazioni di alghe marine. La cattura eccessiva di questi delicati organismi sta già avendo effetti negativi sulle catene alimentari marine, con potenziali ripercussioni su specie ittiche e sulla qualità dell’acqua.

La caccia illegale ai ricci di mare minaccia seriamente la biodiversità costiera e mette a repentaglio la sostenibilità a lungo termine delle attività di pesca locali.

È fondamentale che vengano attuate misure immediate per frenare questa caccia illegale e proteggere i ricci di mare e gli ecosistemi marini circostanti. L’educazione, la vigilanza e l’attuazione di leggi più rigorose sono essenziali per salvaguardare il patrimonio naturale e garantire un futuro sostenibile per le comunità costiere e per l’intero ecosistema marino.

Riccardo Sbardella