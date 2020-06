Condividi Pin 0 Condivisioni

”Esprimiamo grande preoccupazione”

Italia in Comune Ladispoli: ”La mafia sbarca in città, la politica alzi livello di attenzione”

Italia in Comune Ladispoli: ”La mafia sbarca in città, la politica alzi livello di attenzione”

“Esprimiamo grande preoccupazione per la notizia di questi giorni inerente il sequestro da parte della DIA su di un patrimonio immobiliare riconducibile ad esponenti mafiosi nel nostro Comune.

Non si tratta di un singolo episodio, purtroppo, in quanto già quattro anni fa un’altro sequestro contro una organizzazione camorristica ha allarmato la nostra comunità. Oggi scopriamo essere sbarcata a Ladispoli la mafia.

Crediamo che la politica debba alzare il livello di attenzione su eventuali infiltrazioni nel nostro territorio e siamo convinti come già detto altre volte che il dilagare di certi fenomeni come già accaduto ad Ostia, e nella stessa Capitale, sarebbe il vero dramma del nostro territorio.

Se la Politica e le Amministrazioni non si dotano di strumenti per arginare tali situazioni, allora, il grande rischio è quello di lasciare la gestione di una Città alle organizzazioni criminali che, avendo grandi disponibilità economiche (capitali da riciclare) sarebbero le uniche risposte anche e soprattutto in un momento di gravi difficoltà economiche come quello presente. Dobbiamo ricordare che le forze dell’ordine e la Magistratura, non possono garantire tutti gli strumenti adeguati laddove Politica e Amministrazioni Comunali non alzano il livello di attenzione dotandosi di strumenti adeguati.

La nota di Italia in comune Ladispoli, Sezione Maurizio Biasetti