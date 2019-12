Istruzione, due nuovi indirizzi a Ladispoli e Civitavecchia

Condividi Pin 0 Condivisioni

Gli Indirizzi in Finanza e marketing sono stati attivati al Di Vittorio di Ladispoli e allo Stendhal di Civitavecchia

«Nella provincia di Latina, oltre alla razionalizzazione della rete scolastica di primo grado per gli istituti San Tommaso D’Aquino e Don Andrea Santoro, sono stati introdotti i seguenti indirizzi: Gestione delle acque e risanamento ambientale all’Einaudi-Mattei, Enogastronomia ed ospitalità alberghiera al San Benedetto e Calzature e moda presso il Salvemini – osserva l’assessore – Sempre a Latina sono stati attivati tre diversi corsi per adulti: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane; Manutenzione e assistenza tecnica; Servizi per la sanità e l’assistenza sociale.

Il Piano coinvolge anche gli istituti di Sabaudia, Sezze e Terracina dove, rispettivamente, sono state attivate delle sezioni ad indirizzo Sportivo, di istruzione per adulti sia di primo che di secondo livello (in particolare in Enogastronomia, Sala-vendita e Accoglienza turistica) ed Enogastronomia e ospitalità alberghiera». «Molteplici le novità che riguardano Roma e la sua Provincia.

Per gli adulti sono stati introdotti diversi corsi nell’ambito dell’Enogastronomia, Agroalimentare e dell’ospitalità alberghiera, in particolare al Sereni di Roma, al Tognazzi di Velletri, al Colonna Gatti di Anzio e presso le sezioni carcerarie di Rebibbia e Velletri – aggiunge Di Berardino – Al Cannizzaro di Colleferro, sempre gli adulti, potranno seguire il percorso di Chimica, materiali e biotecnologie.

Al Silvestri di Roma sono stati attivati gli indirizzi Costruzioni, ambiente, territorio ed Elettrotecnica.

Liceo artistico per gli adulti, infine, al De Chirico di Roma».