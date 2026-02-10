 
Cerveteri

Istituto Enrico Mattei di Cerveteri, successo per l’open day

10 Febbraio 2026

Durante l’incontro sono stati presentati i percorsi di studio dell’istituto

Buona partecipazione all’open day dell’ISIS Enrico Mattei di Cerveteri, svoltosi sabato 7 febbraio presso la sede di Via Settevene Palo Nuova a Cerveteri. L’iniziativa rientra nel percorso di orientamento sull’offerta formativa del territorio, avviato nei mesi scorsi e rafforzato dal positivo riscontro dell’evento al Campus Etruria.

Durante l’incontro sono stati presentati i percorsi di studio dell’istituto, tra cui il Liceo Scientifico, primo nel territorio nella graduatoria Eduscopio per i risultati universitari, il Liceo Scientifico opzione biomedica, il Liceo Linguistico orientale con terza lingua giapponese e l’Istituto Tecnico quadriennale orientato all’innovazione e al mondo del lavoro.

«Desidero ringraziare la dirigente scolastica Loredana Cherubini, il corpo docente e tutti i ragazzi per l’impegno e la passione dimostrati nell’organizzazione dell’open day – dichiara l’Assessore alla Pubblica Istruzione Romina Vignaroli – il Mattei è una realtà in continua crescita, capace di offrire una formazione di qualità e opportunità concrete ai nostri giovani». Le iscrizioni sono aperte.