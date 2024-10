Istituto Comprensivo Ladispoli 1 partecipe alla presentazione del libro “IUS PACIS” di Antonio Pileggi, presso il Campidoglio a Roma –

Il primo Ottobre 2024, alle ore 18:30, l’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 ha avuto l’onore di partecipare con i suoi studenti alla presentazione del libro “IUS PACIS” di Antonio Pileggi, presso il Campidoglio a Roma. L’evento, organizzato dalla casa editrice Genesi di Torino, ha visto la partecipazione, oltreché dell’autore, di illustri figure istituzionali come l’on. Paolo Ciani, l’on. Giorgio Trabuccoe l’editore Sandro Gros-Pietro.

“IUS PACIS” è un’opera che affronta in modo profondo il tema del diritto alla pace, un diritto non ancora formalizzato nei sistemi giuridici, ma che dovrebbe, secondo l’autore, radicarsi prima di tutto nella coscienza individuale e collettiva dei popoli. Le riflessioni sulla minaccia dell’olocausto nucleare e la necessità di superare l’era “primordiale e barbarica” della guerra fra gli esseri umani emergono con forza nelle pagine del libro, che utilizza un linguaggio non solo concettuale ma anche poetico.

La Preside dell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1, Prof.ssa Antonella Mancaniello, a margine dell’evento ha dichiarato: “La partecipazione dell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 a un evento così significativo sottolinea il nostro impegno verso la promozione dei valori della pace e della convivenza civile. Il messaggio del libro di Antonio Pileggi, che invita ciascuno di noi a riflettere sul diritto alla pace come un imperativo morale, è particolarmente rilevante per le nuove generazioni. Educare i nostri studenti a comprendere l’importanza del “non uccidere”, non come un principio limitato da confini culturali o nazionali, ma come un valore universale, è una delle nostre priorità. Ringrazio di cuore l’autore e gli organizzatori per aver offerto ai nostri ragazzi questa preziosa opportunità di riflessione e crescita.”

L’incontro ha rappresentato un’occasione preziosa per arricchire il percorso educativo degli studenti, stimolandoli a riflettere su temi di cruciale importanza per il futuro della società.