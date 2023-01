Investimento non mortale tra Termini e Tuscolana: circolazione rallentata dalle ore 15:20 per accertamenti sulla linea ferroviaria –

Investimento non mortale tra Termini e Tuscolana: circolazione rallentata dalle ore 15:20 per accertamenti sulla linea ferroviaria

“Linee Roma – Pisa e Roma Termini – Fiumicino Aeroporto: circolazione rallentata dalle ore 15:20 per accertamenti sulla linea”

A renderlo noto è la stessa Trenitalia, che dal proprio sito dichiara:

“La circolazione è sospesa per accertamenti sulla linea a seguito dell’investimento non mortale di una persona tra Roma Termini e Roma Tuscolana. Richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso. Seguono aggiornamenti.”

Aggiornamento – ore 14:30

“La circolazione è ancora sospesa, in corso l’intervento delle Forze dell’Ordine. I treni Alta Velocità e InterCity possono subire ritardi, deviazioni e limitazioni di percorso. I treni Regionali possono subire ritardi e limitazioni di percorso.”

Aggiornamento – ore 14:56

“La circolazione è fortemente rallentata, in corso l’intervento delle Forze dell’Ordine. I treni Alta Velocità e InterCity possono subire deviazioni, limitazioni di percorso e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti.”

Aggiornamento – ore 15:20

“La circolazione è ancora rallentata, in corso l’intervento delle Forze dell’Ordine. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 30 minuti. I treni Alta Velocità e InterCity precedentemente coinvolti nella sospensione della circolazione hanno subito deviazioni, limitazioni di percorso e registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 75 minuti.

• FR 9423 Fiumicino Aeroporto (13:53) – Venezia Santa Lucia (18:34): il treno oggi non ferma a Roma Termini.

I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare:

• il treno R 4730 in partenza alle ore 14:28 in arrivo a Roma Tiburtina alle ore 14:34, dove trovano proseguimento con il treno FR 9423;

• il treno FR 9426 Napoli Centrale (14:10) – Venezia Santa Lucia (19:34).

• FR 8569 Fiumicino Aeroporto (14:23) – Roma Termini (14:55): il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 505 Ventimiglia (6:37) – Roma Termini (14:33): il treno oggi termina la corsa a Roma Aurelia.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno R 4131 in partenza da Roma Aurelia alle ore 15:18 e in arrivo a Roma Ostiense alle ore 15:36 e a Roma Termini alle ore 15:48.”