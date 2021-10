Investimenti finanziari: come guadagnare in borsa nel post covid

Investimenti finanziari: consigli del dopo-covid

Investimenti finanziari. Purtroppo la pandemia ha lasciato un segno profondo: alle disastrose conseguenze a livello sanitario si sono aggiunte anche quelle in campo economico. Alcuni settori hanno dovuto pagare un conto particolarmente alto, altri sono riusciti a galleggiare, mentre solo alcuni sono riusciti addirittura a crescere. Grossi cambiamenti ci sono stati anche per quanto riguarda gli investimenti finanziari dei privati, con una crescente propensione al risparmio.

La paura e le incertezze hanno decisamente frenato le scelte finanziarie degli italiani, con un massiccio ritorno alla liquidità. Ma finalmente stiamo attraversando un periodo di svolta: il virus rappresenta ancora una minaccia, ma con l’allentamento delle restrizioni si può dire che siamo ufficialmente entrati nell’era del post covid. Considerando lo scenario attuale e le previsioni, è importante cercare di capire quali possono essere gli investimenti in borsa migliori per guadagnare.

Post covid: come muoversi per cogliere le opportunità sui mercati

Sicuramente in questo periodo è capitato più o meno a tutti di leggere da qualche parte che dopo la crisi si possono verificare ottime opportunità: lo dicono gli esperti, ma lo dice soprattutto la storia. Il coronavirus purtroppo non può essere considerato già archiviato, ma per approfittare delle migliori occasioni bisogna cercare di muoversi con un po’ di anticipo, perché i mercati tendono a quotare le attività pensando più al futuro che al presente.

Per guadagnare in Borsa in questo particolare momento storico è necessario avere una buona formazione e capire quale sia il proprio profilo di investitore. C’è chi preferisce prodotti sicuri accontentandosi di rendimenti minimi e chi invece insegue il profitto ad ogni costo, chi si muove in ottica di lungo periodo e chi invece sceglie le operazioni di breve durata.

I settori su cui puntare

E poi bisogna essere bravi ad individuare i settori su cui effettuare i propri investimenti finanziari. L’Economia è in netta ripresa (anche perché fare peggio del 2020 era davvero difficile), ma non tutti i comparti si stanno muovendo alla stessa velocità. Trader ed investitori devono essere bravi ad individuare quei settori che possono beneficiare di questa spinta, ma che ancora non hanno raggiunto il loro picco massimo.

Un esempio perfetto è rappresentato dal settore healthcare. Qualcuno potrebbe pensare che una volta superato il coronavirus, il comparto farmaceutico e della sanità in generale sia destinato ad avere una flessione. In realtà non sarà così, anzi: la pandemia ha fatto capire a tutti quanto possa essere importante poter contare su un sistema sanitario in grado di rispondere efficacemente a tutte le eventualità. Questo significa che in futuro cresceranno gli investimenti in ricerca e prevenzione.

Sostenibilità ed innovazione: le parole chiave per gli investimenti finanziari

Un altro settore che bisogna assolutamente tenere sotto controllo in questo periodo post covid è quello relativo agli investimenti green. Finalmente se ne sono accorti (quasi) tutti: il futuro del mondo è legato alla sostenibilità e presto dovrebbe scattare una vera e propria rivoluzione verde anche in campo finanziario. Vanno già forte, ma andranno fortissimo, i cosiddetti investimenti ESG, ovvero sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale e di governance aziendale.

Sostenibilità però vuol dire anche innovazione. Ecco perché un altro comparto da monitorare con estrema attenzione è quello dei titoli tecnologici. Al di là degli sviluppi che possono riguardare l’aspetto ambientale, bisogna considerare i cambiamenti delle abitudini delle persone. In questi mesi alcuni servizi (shopping online, contenuti in streaming, food delivery, telecomunicazioni e così via) si sono affermati come indispensabili e difficilmente verranno abbandonati in futuro.

