Share Pin 1 Condivisioni

Traffico questo pomeriggio all’uscita della A12 Roma – Civitavecchia all’uscita di Cerveteri

Invasione di romani sul litorale per il ponte del Primo Maggio –

Con il ritorno del Lazio in zona gialla e la possibilità di spostarsi fuori dal proprio Comune di residenza e di potersi godere un pranzo fuori all’aria aperta, il litorale torna ad affollarsi.

Invasione di romani sul litorale per il ponte del Primo Maggio

Ne è la dimostrazione il traffico aumentato già da questa mattina all’ingresso nord della città balneare e all’uscita di Cerveteri della A 12.

Sono diverse le auto che hanno fatto il loro ingresso nella città balneare di Ladispoli e delle frazioni etrusche.

Segno che i proprietari delle seconde case hanno deciso di trascorrere il ponte del Primo Maggio nelle città del litorale.

Sicuramente un dato positivo per le attività delle città e in particolar modo per gli stabilimenti balneari e per le attività di ristorazione che con il ritorno del Lazio in zona gialla hanno potuto riaprire i battenti sia a pranzo che a cena.

Anche se il coprifuoco resterà alle 22, ciò non toglierà la possibilità ai vacanzieri di godersi un fine settimana di sole e relax, meteo permettendo.

(torna a baraondanews)