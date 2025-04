Intervento di salvataggio nel Fiume Tevere: una mucca salva in zona Dragona

Ieri, 21 aprile, alle ore 15:00 circa, un intervento di emergenza ha visto protagonista la squadra VF territoriale di Ostia, insieme ai sommozzatori e al supporto dell’elicottero VF Eli 140, per salvare una mucca caduta nel Fiume Tevere.

L’animale, che si trovava in difficoltà in zona Dragona, è stato prontamente localizzato e recuperato in prossimità di via Sarnico. Fortunatamente, la mucca è stata trovata ancora viva e in buone condizioni di salute, grazie alla tempestività e alla professionalità di tutti gli operatori coinvolti.

Un intervento che dimostra ancora una volta l’efficacia delle squadre di emergenza nel gestire situazioni complesse e garantire la sicurezza degli animali e delle persone.