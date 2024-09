Saldo annualizzato +440mila. Su giugno 2019 aumento di 2 milioni

Inps, in sei mesi saldo positivo di 940mila contratti –

Nei primi sei mesi dell’anno l’Inps ha registrato 4.294.151 attivazioni di contratti nel settore privato (esclusi i domestici e gli operai agricoli) e 3.354.482 cessazioni con un saldo positivo di 939.669 contratti.

Lo si legge nell’Osservatorio Inps sul mercato del lavoro secondo il quale per i contratti a tempo indeterminato il saldo è stato positivo per 244.108 unità, in calo rispetto al risultato dei primi sei mesi del 2023 (292.501 il saldo positivo per i contratti stabili).

Il saldo annualizzato dei contratti, vale a dire la differenza tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi che identifica la variazione tendenziale su base annua delle posizioni di lavoro a giugno è positivo per 440mila unità.

Per il tempo indeterminato la variazione risulta positiva per 347.000 unità. A giugno 2024 si registra una crescita, rispetto a giugno 2019, alla vigilia della pandemia, delle posizioni di lavoro stabili pari a 1.393.000 unità.

L’incremento delle altre tipologie contrattuali, di 603.000 unità per un totale di due milioni di posti.