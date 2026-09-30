“Incontri corali” alla Chiesa di Santa Maria Maggiore con “Ensemble Incantus” e “Musicanova”

Più di 60 elementi sabato 3 ottobre in un pomeriggio musicale emozionante, dal Rinascimento ai compositori contemporanei, appuntamento alle ore 19:30

Due prestigiosi gruppi corali si incontrano all’interno della Chiesa di Santa Maria Maggiore a Cerveteri. Una serata emozionante, un viaggio di note, oltre 60elementi pronti ad unirsi proporranno un programma artistico ricercato e variegato, dai grandi maestri del Rinascimento fino ai compositori moderni e contemporanei. Sabato 3 ottobre alle ore 19:30 c’è “Incontri corali”: ad esibirsi l’Ensemble Incantus, diretto dal Maestro Riccardo Schioppa e il Coro Musicanova, diretto dal Maestro Fabrizio Barchi. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Cerveteri e il sostegno della Multiservizi Caerite.

“Una serata emozionante e ricca di note, melodie e brani di compositori che hanno segnato la storia della musica nel corso dei secoli, dai grandi maestri del Rinascimento ai compositori dei giorni d’oggi – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – si incontreranno due gruppi corali con una lunga esperienza e carriera alle spalle, anche in palcoscenici di prestigio a livello nazionale ed europeo. Tra gli affreschi storici della Chiesa di Santa Maria Maggiore, sarà un momento davvero suggestivo poter assistere all’esibizione di queste due realtà artistiche e culturali che siamo onorati di poter accogliere all’interno della nostra città. L’ingresso è libero e gratuito per tutti”.

L’Ensemble InCantus, nato a Civitavecchia nel 2005, è un coro amatoriale che negli anni ha partecipato a eventi in tutta Italia e all’estero, cantando anche brani in prima esecuzione assoluta. Il coro ha vinto premi a concorsi nazionali e internazionali, fra cui: il II posto con I non assegnato al Concorso Corale Internazionale Premio Voci d’Europa di Porto Torres nel 2010; il III posto al Concorso Internazionale “Antonio Guanti” di Matera nel 2014; il III posto con I e II non assegnati al Concorso Polifonico Nazionale Guido d’Arezzo nel 2016; il III posto al X Concorso Nazionale del Lago Maggiore nel 2019 e il III posto al Concorso Corale Nazionale Città di Fermo nel 2021.

Dal 2016 la direzione è stata infatti affidata al M°Riccardo Schioppa, già corista dell’InCantus e direttore del Coro Scolastico InControcanto, fondato dall’Associazione nel 2011 per promuovere la cultura musicale nelle scuole.

Sotto la direzione del M° Schioppa, il coro ha affrontato nuove sfide, fra cui quella di realizzare il concerto-spettacolo natalizio A Christmas Karol, insieme alla compagnia teatrale Avanzi di Scena.

Risale invece al 1990 la nascita del coro Musicanova. In queste ultime stagioni il Musicanova ha realizzato diversi progetti di notevole valore artistico: concerto di apertura al XXIV Concorso Internazionale di Verona, esecuzione del Requiem di Mozart e del Requiem di John Rutter e l’invito alla XXX edizione del festival internazionale Voci d’Europa di Porto Torres, Sardegna.

Da menzionare l’esibizione a Caracalla insieme a Josè Carreras e Carly Paoli per l’Unicef (2015) e sempre con Carly Paoli e Andrea Bocelli al Foro Romano per il concerto “Music for Mercy” (diretta RAI 1, luglio 2016). Nel 2017 il coro è stato invitato ad esibirsi come coro ospite durante la 65° edizione del Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo, una delle manifestazioni corali più prestigiose d’Europa. Su iniziativa del Maestro Manuel De Sica, ha tenuto, nella Cattedrale di Siena, un concerto celebrativo in ricordo di Vittorio De Sica a 40 anni dalla morte. Si è esibito frequentemente nel duomo di Pisa, ospite della manifestazione “Anima Mundi”.