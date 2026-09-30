Cerveteri, incidente sulla Furbara-Sasso: scontro tra auto e moto

Un incidente stradale si è verificato lungo la via Furbara-Sasso nel territorio comunale di Cerveteri. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’automobile e una moto. Immediato l’intervento dei soccorsi del 118 e delle forze dell’ordine, giunti sul posto per prestare le prime cure ai feriti e gestire la viabilità, che ha subito pesanti rallentamenti.

Al momento la dinamica precisa dell’impatto resta del tutto sconosciuta. Gli agenti intervenuti stanno eseguendo i rilievi di rito per ricostruire la traiettoria dei due mezzi e accertare eventuali responsabilità. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore non appena il quadro sarà più chiaro.