I trattori bloccano l’Aurelia a Torrimpietra, Gubetti e Ferri al presidio: “Agricoltura in ginocchio, taglio delle accise o il Paese rischia il collasso”

l Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e il Vicesindaco e Assessore all’Agricoltura Riccardo Ferri portano vicinanza e solidarietà agli imprenditori del comparto agricolo che proseguono nella loro protesta lungo la Via Aurelia

“I prezzi alle stelle di Gasolio e benzina stanno mettendo in ginocchio l’intero sistema-Italia. La protesta in corso è organizzata dagli agricoltori, ma riguarda ognuno di noi: il mondo dei trasporti e del commercio, ogni singolo cittadino che tutti i giorni per motivi di lavoro, di studio e di famiglia è costretto ad utilizzare la macchina. Per questo motivo, sono tornata al presidio permanente di Torrimpietra, per esprimere a tutti loro, il mio sostegno istituzionale e personale a nome dell’Amministrazione comunale e della città tutta”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, recatasi insieme al Vicesindaco e Assessore all’Agricoltura del Comune di Cerveteri Riccardo Ferri, al sit-in contro il caro carburante tenutosi al Km. 22,00 della Via Aurelia a Torrimpietra.

“Chi ne risente maggiormente è senza dubbio il mondo dell’agricoltura, un settore colpito non soltanto dai rincari del carburante, ma da una lunga serie di problematiche che in questi anni si sono susseguite, tra cui, una delle più invalidanti senza dubbio, quella del cambiamento climatico – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ma è il Paese intero a risentirne le conseguenze: la dimostrazione è tangibile ogni giorno, nel costante aumento dei prezzi sugli scaffali. Aumentano i costi dei carburanti e automaticamente i costi del trasporto e a pagarne le conseguenze è sempre il consumatore finale. Ma basti pensare anche a tutte quelle attività quotidiane dove è necessario l’utilizzo dei mezzi: dai servizi del trasporto pubblico locale, ai mezzi dell’igiene urbana che vediamo nelle nostre strade sino a quelli di primo soccorso con ambulanze e automediche. È necessario un intervento vero e concreto da parte del Governo: i tetti massimi garantiti in questi giorni da alcune compagnie di distribuzione non rappresentano e non possono essere la soluzione definitiva al problema. Chi aveva promesso agli italiani il taglio delle accise è ora che mantenga quanto detto”.

Esprime solidarietà anche Riccardo Ferri, Vicesindaco e Assessore all’Agricoltura del Comune di Cerveteri: “Sono stato personalmente al presidio di Torrimpietra, insieme ai Consiglieri Arianna Mensurati ed Enrico Alessandrini, il giorno stesso in cui è ricominciata ufficialmente la protesta. Una protesta che di fondo non si è mai fermata: sono almeno tre anni che gli imprenditori agricoli di tutta Italia, non soltanto del nostro territorio, chiedono di essere ascoltati dal Governo centrale. Incontri che ci sono anche stati, dai quali però non è mai seguito alcun atto davvero concreto. Sono qui non solamente in veste Istituzionale, ma anche in qualità di imprenditore agricolo e conosco perfettamente le difficoltà di ogni giorno, difficoltà che vivo sulla mia pelle. Bene dunque il proseguo della protesta e la manifestazione di oggi: se non vi è un’azione forte e decisa del Governo, immediatamente, che porti al ribasso dei carburanti, si rischia veramente il collasso di un Paese intero”.