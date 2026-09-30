L’esponente politico annuncia la sospensione e l’avvio della procedura di espulsione. Al centro dello scontro la scelta di candidarsi nella lista Grando Sindaco e il futuro del centrodestra a Cerveteri

È arrivata nelle scorse ore la comunicazione con cui Fratelli d’Italia ha disposto la sospensione di Alessio Catoni dal partito, avviando contestualmente la procedura di espulsione. A renderlo noto è lo stesso Catoni, che affida a una lunga dichiarazione le proprie considerazioni sulla decisione e, soprattutto, sulle modalità con cui gli è stata comunicata. La motivazione, secondo quanto riferito dall’esponente politico, sarebbe legata alla sua scelta di candidarsi con la lista Grando Sindaco in vista delle prossime elezioni comunali di Cerveteri.

“Mi aspettavo che la mia scelta potesse avere conseguenze politiche – scrive Catoni – forse persino che FdI arrivasse a questo”. A lasciare maggiormente amareggiato l’esponente, tuttavia, sarebbe stato il metodo utilizzato: “Nessun confronto personale, una comunicazione fredda, non su carta intestata e firmata da una persona che non ho mai conosciuto”.

Catoni “fuori” da FdI: “Mi sospendono per la candidatura con Grando. Ma la mia scelta non è contro il partito”

Catoni rivendica quindi il percorso svolto all’interno di Fratelli d’Italia e il proprio impegno politico, sostenendo che avrebbe meritato “almeno un confronto diretto”.

Il nodo politico: la lista Grando Sindaco

La parte centrale della presa di posizione riguarda però le prospettive del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative di Cerveteri.

Secondo Catoni, nella comunicazione ricevuta da FdI la lista Grando Sindaco sarebbe stata definita “contrapposta e antagonista a Fratelli d’Italia”.

Un passaggio sul quale l’esponente chiede chiarezza: “Significa che Fratelli d’Italia ha già deciso da che parte stare alle prossime elezioni comunali di Cerveteri. Evidentemente, quella parte non è la stessa di Alessandro Grando”.

Da qui le domande rivolte ai vertici del partito: quando sarebbe stata assunta questa decisione e perché, sostiene Catoni, non sarebbe stata comunicata agli interessati?

L’esponente richiama inoltre quanto sarebbe avvenuto all’interno del direttivo locale di Fratelli d’Italia nel mese di luglio, sostenendo che la “stragrande maggioranza, quasi la totalità dei presenti”, avrebbe votato a favore di un sostegno a Grando.

Si tratta di un passaggio che apre un interrogativo più ampio sugli equilibri del centrodestra locale e sulle alleanze in vista della prossima competizione amministrativa.

“La mia candidatura non è contro Fratelli d’Italia”

Catoni respinge quindi l’interpretazione secondo cui la sua candidatura rappresenterebbe una scelta contro il partito.

“La mia candidatura non è contro Fratelli d’Italia”, afferma, definendola “una scelta politica e personale”, motivata dalla convinzione nel progetto civico di Grando e dalla volontà di mettersi in gioco direttamente.

La vicenda assume così una dimensione che va oltre la posizione personale di Catoni e si inserisce nel quadro, ancora in evoluzione, delle scelte del centrodestra in vista delle prossime amministrative.

Fratelli d’Italia, secondo quanto riportato da Catoni, avrebbe dunque assunto una posizione nei confronti della lista Grando Sindaco. Resta da capire quale sarà l’evoluzione dei rapporti tra le diverse componenti del centrodestra e quali saranno le alleanze che verranno definite nei prossimi mesi.

Catoni, intanto, conclude la sua dichiarazione rivendicando la propria scelta: “Per come stanno andando le cose, sono sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta e mi auguro che siano in tanti a seguirmi”.

Una dichiarazione che apre ufficialmente una nuova fase politica per l’esponente e aggiunge un ulteriore elemento di confronto nel percorso verso le prossime elezioni comunali di Cerveteri.