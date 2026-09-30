Tanto pubblico in libreria da Mondadori Bookstore per la presentazione di “Serenata salentina”. Gli incontri proseguono: venerdì 2 ottobre “Mondadori Live” con Cecilia Baliva&Balivas, sabato 3 arriva il Prof. più amato d’Italia

“Un incontro che non è stata una semplice presentazione letteraria, ma un aprirsi senza veti al pubblico. Un racconto intimo di sé stessa, della sua vita, della sua amata Sicilia che porta sempre nel cuore e racconta con infinito amore. Un viaggio nelle sue origini e nella storia della sua famiglia. Non abbiamo conosciuto solamente l’autrice, ma la persona. Chiudere il mese di settembre con Catena Fiorello è stato un regalo immenso per la nostra libreria: il suo entusiasmo, il suo carattere travolgente e coinvolgente hanno reso il pomeriggio di ieri davvero magico. Ma non finisce qui: vi aspettiamo per un mese di ottobre straordinario. Si comincia questo weekend: super ospite, il Professore più amato d’Italia, il Prof. Vincenzo Schettini”. A dichiararlo sono Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti della Mondadori Bookstore, a margine dell’incontro in libreria a Cerveteri con Catena Fiorello, durante il quale l’autrice siciliana ha presentato il suo ultimo romanzo “Serenata salentina”.

Catena Fiorello entusiasma Cerveteri

“Quando abbiamo avuto la conferma che Catena Fiorello aveva accolto il nostro invito a presentare il suo libro qui a Cerveteri sapevamo che sarebbe stato un pomeriggio straordinario, che ci avrebbe offerto non una presentazione tradizionale, ma un vero e proprio momento di conoscenza, di dialogo e confronto e così è stato – hanno dichiarato Andrea e Tarita – vedere una platea così nutrita, in un giorno infrasettimanale tra l’altro, ci emoziona come librai e come lettori: testimonia come il lavoro che stiamo conducendo in città venga apprezzato sempre da più persone. Basti pensare a quanto sia cresciuto nel tempo il nostro gruppo di lettura, che oggi conta oltre 50 iscritti: persone che prima che aprissimo Mondadori a Cerveteri non si conoscevano e che oggi, grazie ai libri e ai tanti autori settimanalmente scegliamo, stanno dando vita ad una realtà aggregativa davvero importante”.

Gli appuntamenti con la Mondadori Bookstore di Cerveteri proseguono senza sosta anche ad ottobre, con un programma fitto di eventi. Si comincia venerdì 2 ottobre alle ore 18:00, ma non con i libri, ma bensì con un bellissimo momento musicale. Ospiti infatti, Cecilia Baliva&Balivas, trio tutto al femminile di Cerveteri, che presenteranno il loro nuovo album “Se vale la pena”.

Sabato 3 ottobre, ma alle ore 17:00 sarà poi il turno del Professore più amato d’Italia, seguito sui social da oltre 5milioni di follower. Arriverà infatti il Prof. Vincenzo Schettini, per presentare il suo ultimo libro “La scuola che verrà – Riflessioni nell’era del cambiamento”, un libro che parla ad insegnanti, genitori, educatori e a chiunque creda che il futuro passi ancora da una classe, da un ragazzo curioso e da un adulto disposto a mettersi in discussione.

“Proseguiremo poi anche nelle settimane a seguire – concludono Andrea e Tarita – verranno a trovarci nuovi autori e altri amici della nostra libreria, tra cui Ugo Barbara, Fabrizio Mastropietro, Michael Magnesi, Mirko Zilhay e Gabriella Maramieri. L’ingresso è libero e gratuito per tutti gli appuntamenti”