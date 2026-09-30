Emergenza specie aliena a Torre Flavia: recuperata una Trachemys a pochi passi dalla riserva

Un esemplare di Trachemys, la comune tartaruga palustre americana, è stato recuperato sulla sede stradale a poca distanza dal monumento naturale della Palude di Torre Flavia, a Ladispoli. Il ritrovamento riporta al centro dell’attenzione la grave minaccia rappresentata dalle specie esotiche invasive per l’ecosistema locale.
Nella riserva si stima ormai la presenza di oltre cento esemplari alloctoni, tra cui anche la pericolosa tartaruga azzannatrice (Chelydra serpentina). Rilasciati irresponsabilmente dai privati una volta cresciuti, questi predatori mettono a rischio la biodiversità locale competendo per le risorse alimentari. Per arginare l’emergenza, i responsabili del parco puntano sia sulle operazioni di cattura con zattere solari sia su campagne di sensibilizzazione nelle scuole per promuovere il possesso responsabile degli animali domestici.