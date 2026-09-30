Cerveteri, Centro di Raccolta: dal 1° ottobre al via l’orario invernale

A partire da giovedì 1° ottobre entra ufficialmente in vigore l’orario invernale per il Centro di Raccolta Comunale di Cerveteri, situato in Via Angeli Ceretani (ex Via Settevene Palo Nuova).

La riorganizzazione stagionale prevede una nuova modulazione delle aperture per facilitare il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini durante i mesi freddi. Di seguito il prospetto completo dei nuovi orari di apertura al pubblico:

Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica: dalle ore 8:00 alle ore 15:00

dalle ore 8:00 alle ore 15:00 Martedì e giovedì: dalle ore 10:00 alle ore 17:00

L’amministrazione e i gestori del servizio invitano l’utenza a verificare con attenzione i giorni e le fasce orarie prima di recarsi presso la struttura, ricordando che il corretto utilizzo del Centro di Raccolta è un passo fondamentale per mantenere la città pulita, decorosa e sostenibile.