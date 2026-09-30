Le Nuove Tribù Zulu all’Acme Studio di Ladispoli: concerto dal vivo e riprese per il nuovo video ufficiale

Sabato 10 ottobre 2026, a partire dalle ore 21:30, l’Acme Studio di Ladispoli (RM), in Via Aldo Moro 53, farà da cornice a una serata speciale dedicata alla grande musica dal vivo con il concerto delle Nuove Tribù Zulu. Non si tratterà di un semplice live, ma di un evento unico: la band ha infatti scelto il club del litorale romano per registrare il proprio video concerto ufficiale, coinvolgendo direttamente il pubblico nell’atmosfera dell’esibizione.

Nate all’inizio degli anni ’90, le Nuove Tribù Zulu sono un punto di riferimento per la contaminazione musicale, il nomadismo culturale e l’impegno civile. Nei loro brani la musica diventa uno strumento di dialogo sociale per promuovere la pace, la solidarietà e i diritti umani. La sonorità del gruppo spazia tra folk, rock, ritmi gitani, ska, polke, tarante e influenze mediterranee.

Durante la serata verranno eseguiti alcuni tra i brani più noti della carriera della band, da Zingara e Domani cambio vita, fino a Mi sto librando nell’aria e al più recente C’è solo amore.

Formazione sul palco:

Andrea Camerini: voce e percussioni

voce e percussioni Paolo Camerini: contrabbasso e basso elettrico

contrabbasso e basso elettrico Ludovica Valori: fisarmonica, pianoforte, tastiere e trombone

fisarmonica, pianoforte, tastiere e trombone Ersilia Prosperi: tromba

tromba Marco Massino: chitarra

chitarra Valerio Michetti: batteria

Dettagli dell’evento: