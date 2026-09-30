“Sono attive le tre colonnine di ricarica elettrica installate all’interno del territorio comunale di Cerveteri. Una si trova nel capoluogo, davanti al parcheggio del Granarone, una a Valcanneto in via Ruggero Leoncavallo n.87 e una a Cerenova, in Via Umberto Cetra n.129. I possessori di veicolo elettrico con regolare abbonamento con le compagnie di rifornimento, potranno recarsi presso le colonnine, ognuna con due postazioni disponibili e ricaricare i propri autoveicoli”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri. Per utilizzarle, sarà sufficiente utilizzare l’apposita tesserina o la App scaricabile sul telefono attivata al momento delle sottoscrizioni dei contratti con i propri operatori di fiducia.

In funzione sei postazioni di ricarica elettrica a Cerveteri, Valcanneto e Cerenova

“Le colonnine erano posizionate già da diverso tempo e ora la società Enel X titolare delle colonnine ha ultimato le operazioni per renderle operative – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – uno strumento utile, richiesto da molti nostri concittadini possessori di automezzi elettrici che entra in funzione”.