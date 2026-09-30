Formazione e prevenzione: la Protezione Civile Comunale di Cerveteri con l’Esercito Italiano per un corso salvavita

Il Sindaco Gubetti: “un importante riconoscimento alla professionalità dei nostri volontari”

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, coordinato dal Responsabile Renato Bisegni, ha svolto presso la Caserma “G.Rossetti”, nella Città Militare della Cecchignola di Roma, un corso di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) rivolto al personale del 4° Reparto di Sanità, Unità del Comando dei Supporti Logistici del Comando Logistico dell’Esercito Italiano. L’attività si inserisce nell’ambito delle iniziative di formazione e prevenzione proprie del sistema di Protezione Civile e rappresenta un significativo momento di collaborazione e condivisione di esperienze tra il volontariato di Protezione Civile e l’Esercito Italiano.

«Essere chiamati a svolgere un’attività formativa presso una realtà dell’Esercito Italiano come la Cecchignola – dichiara il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti – rappresenta un importante riconoscimento della professionalità e della preparazione raggiunte dal nostro Gruppo Comunale. La formazione BLSD è un elemento fondamentale nella preparazione di chi è chiamato a intervenire nelle situazioni di emergenza e poter mettere a disposizione queste competenze anche a favore del personale militare costituisce per noi motivo di particolare soddisfazione. Il Gruppo ha maturato negli anni una significativa esperienza nelle attività di prevenzione, assistenza e gestione delle emergenze, affiancando quotidianamente l’Amministrazione e la cittadinanza. Questa iniziativa conferma il valore del percorso intrapreso e la capacità dei nostri volontari di operare anche in contesti istituzionali di particolare rilievo», ha concluso Gubetti.

L’attività svolta alla Cecchignola rappresenta quindi un’ulteriore occasione di collaborazione tra istituzioni e componenti del sistema di protezione e sicurezza, attraverso la condivisione di conoscenze e procedure finalizzate a rafforzare la capacità di intervento a tutela della collettività.

Il Sindaco ha infine espresso il proprio ringraziamento a tutti i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri per l’impegno e la disponibilità dimostrati, sottolineando come iniziative di questo tipo contribuiscano a valorizzare il lavoro svolto quotidianamente sul territorio e a dare lustro alla città di Cerveteri anche al di fuori dei suoi confini