Sul posto anche i Carabinieri. Rallentamenti in direzione Civitavecchia

Incidente sull’Aurelia all’altezza di Palidoro: traffico rallentato

Incidente poco fa sulla statale Aurelia all’altezza della stazione di Palidoro.

Il sinistro, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto in direzione Civitaveccha.

Sul posto anche i Carabinieri.

Forti ripercussioni sul traffico dalla Capitale in direzione del litorale.

