Incidente sull’A12 in direzione Civitavecchia: necessario l’intervento dell’elisoccorso

La persona rimasta ferita è di Ladispoli. Sul posto anche i Vigili del Fuoco

Un brutto incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:30, in A12 presso il km 34 in direzione di Civitavecchia.

Intervenuti prontamente sul posto i Vigili del Fuoco di Cerveteri.

Nell’incidente sono state coinvolte due autovetture, una Suzuki Vitara e un’autovettura aziendale Enel. Illesi i due occupanti di quest’ultima vettura.

Per quanto riguarda invece il conducente alla guida della Suzuki è stato soccorso e trasportato urgentemente in eliambulanza presso il policlinico Gemelli di Roma, causa trauma cranico. Si tratta di un uomo di sessantotto anni di Ladispoli. In auto in sua compagnia, un cane razza Setter, ferito alla testa e trasportato presso la clinica veterinaria di Santa Marinella.

I VVF hanno soccorso l’uomo e l’animale in attesa del personale sanitario 118, giunto pochi minuti dopo sul posto ed hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Intervenuta anche la Polizia Stradale. Non ci sono altre vetture coinvolte.