Share Pin 4 Condivisioni

Cambia lo scenario per alcune regioni italiane

Covid, Regioni a rischio. Sileri: ”Oggi un’Italia un po’ più arancione e più rossa”

Covid, Regioni a rischio.

Sileri: ”Oggi un’Italia un po’ più arancione e più rossa”

Per molte regioni italiane oggi cambia lo scenario. Alcune più a rischio di altre, passeranno dal giallo all’arancione, al rosso. Lo afferma il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto in queste ore in merito allo stato delle singole regioni italiane che oggi modificheranno le proprie misure con l’obiettivo di renderle ancora più restrittive.

Il numero delle persone che contrae il virus aumenta ogni giorno sempre di più, come il buonsenso delle persone diminuisce e diventa sempre più raro. Importante è soprattutto il fattore che riguarda i posti letto in terapia intensiva, in molte regioni quest’ultimi sono già terminati. E’ per questo che il viceministro Sileri ha ribadito l’importanza di cambiare lo scenario per le zone in cui il controllo del virus è difficile da contenere.