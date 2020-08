Condividi Pin 9 Condivisioni

Sul posto anche VVF di Cerveteri e Bracciano

I Vigili del Fuoco di Cerveteri e Bracciano sono intervenuti sulla A12, dove un incidente aveva causato grossi disagi. A quanto pare, una coppia settantenne che viaggiava su una vettura si è schiantata contro un pilone in cemento armato, a causa, forse, di un malore del conducente. Subito è stata allertata l’eliambulanza, che ha trasportato i coniugi, in condizioni non gravissime, al Policlinico Gemelli.