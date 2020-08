Covid, il governo in riunione: si va verso la chiusura delle discoteche

Condividi Pin 229 Condivisioni

Secondo indiscrezioni la scelta verrà comunicata entro fine giornata

Il governo è in riunione in queste ore per decidere provvedimenti che contrastino la seconda ondata di contagi in Italia: secondo numerose indiscrezioni, entro fine giornata verrà comunicata la chiusura di tutte le discoteche su territorio nazionale, dopo le scene di assembramento viste negli scorsi giorni. Chiaramente, sono allo studio misure che non lascino soli gli imprenditori proprietari dei locali, che perdendo la stagione estiva vedono andare in fumo l’asset fondamentale del loro investimento,.