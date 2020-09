Share Pin 40 Condivisioni

Sul posto presenti inoltre i Vigili del Fuoco

Incidente stradale sulla Via Aurelia: atterrato anche l’elisoccorso –

Un incidente stradale è avvenuto pochi minuti fa sulla Via Aurelia in zona di Malagrotta. Strada chiusa in entrambe le direzioni e lungo traffico fermo. Elisoccorso atterrato lungo la strada statale. Sul posto inoltre presenti e in azione i Vigili del Fuoco.