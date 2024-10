Ariccia, incidente in Via Lega Latina immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco

Questa mattina, in Via Lega Latina ad Ariccia c’è stato un’incidente tra un’autovettura e un tir che trasportava GPL, immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco della squadra 15a w il CRRC che ha messo in sicurezza la cisterna e l’intera area. La conducente è stata estratta dai VVF ed assicurata al personale sanitario presente sul posto.