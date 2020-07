Condividi Pin 4 Condivisioni

L’uomo non sembra in gravi condizioni

Incidente in via Odescalchi a Ladispoli

Incidente stradale pochi minuti fa all’incrocio tra xia del Mare e via Odescalchi a Ladispoli. Un motociclista, per cause ancora al vaglio della Polizia locale ha sbandato contro lo spartitraffico al centro della strada. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Il traffico non ha subito particolari rallentamenti