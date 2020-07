Ladispoli, clochard su Viale Italia scatenano l’ira di commercianti e cittadini

Condividi Pin 0 Condivisioni

Scene di degrado in pieno centro nella via dello shopping della città

Sono immagini dure quelle che arrivano da Ladispoli, dove sempre più senzatetto scelgono Viale Italia come dimora temporanea. Il problema è balzato subito alle attenzioni dell’opinione pubblica, soprattutto perché i commercianti della via dello shopping si trovano spesso di fronte a situazioni disdicevoli, come quelli che vedono i suddetti clochard urinare e bivaccare davanti alle loro vetrine. Questa problematica è stata segnalata anche dai cittadini che sono stanchi di vedere un patrimonio tra i più riconoscibili della città deturpato da comportamenti incivili e di vivere momenti di inquietudine o di paura mentre ci si trova a passeggiare per il centro cittadino.

La lettera di una cittadina ladispolana:

Buongiorno, sono una cittadina di Ladispoli .

Vorrei segnalare una situazione che pur essendo sotto gli occhi di tutti, in pieno centro, in viale Italia, strada principale della nostra città e quindi visibile anche alle autorità addette al controllo ed al mantenimento dell’ordine, passa nel disinteresse di tutti.Sono ormai varie settimane che, come da foto, dei clochard si sono stabiliti a tempo pieno, bivaccando e dormendo sui marciapiedi del viale, espletando le loro funzioni vitali nelle aiuole con conseguente olezzo maleodorante.Tutto questo non è un’immagine molto dignitosa della nostra città in una stagione cosi piena di turisti, ma nemmeno per chi ci vive tutti i giorni.Cosa possiamo fare noi cittadini per mettere fine a tutto ciò se anche chi dovrebbe vigilare fa finta di non vedere?