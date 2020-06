Condividi Pin 4 Condivisioni

Rientro difficoltoso dalla Perla del Tirreno

I carabinieri sono dovuti intervenire questo pomeriggio a Santa Marinella, dove sull’Aurelia, all’altezza della Passeggiata, c’è stato un incidente. Lo scontro ha causato lunghe code in una fase – quella della domenica pomeriggio – già critica per via del rientro dei tanti cittadini romani che si godono il weekend sul litorale.