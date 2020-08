Incendio in un prefabbricato, intervengono i pompieri

Condividi Pin 0 Condivisioni

Intervenute ben 7 squadre dei vigili del fuoco

Alle ore 15.00 circa, sette squadre VVF del Comando di Roma stanno intervenendo per incendio di un prefabbricato in legno all’interno del Camping “Ai Tucul” nel Comune di Ardea. Le squadre provenienti dai distaccamenti di Pomezia, Anzio, Marino oltre al CRRC e TA 6 si sono messi a protezione degli altri bungalow adiacenti a quello interessato dall’incendio nel quale sono presenti delle bombole da campeggio. Non ci risultano notizie di feriti al momento.