Incendio in un appartamento: tratte in salvo 4 persone

E’ successo questa mattina in via Piolti De’ Bianchi a Roma

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Roma, in via Giuseppe Piolti De’ Bianchi n.251, con due Aps, autoscala, autobotte e il carro auto protettori per un incendio all’interno di un appartamento.

Le fiamme sono divampate nell’abitazione ubicata al secondo piano di una palazzina di quattro. Durante le operazioni di spegnimento sono state tratte in salvo quattro persone: per due di loro trasportate si è deciso il trasporto in ospedale in via precauzionale, a causa del fumo inalato.