Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco

Incendio in un appartamento, soccorsi due coniugi

Alle ore 09.30 circa del 13 Maggio 2020, squadre del Comando di Roma sono intervenute nel Comune di Roma in Via Ferdinando Acton,

per incendio abitazione posta al secondo piano di una palazzina di cinque piani fuori terra. Sul posto una Squadra VVF, un’Autoscala VVF, un’Autobotte VVF, il Carro Autoprotettori VVF e il Funzionario di Servizio. Il personale VVF, prontamente intervenuto provvedeva a spegnere l’incendio all’interno di una delle stanze evitando così il propagarsi delle fiamme in altre stanze. Durante l’operazione di spegnimento gli occupati dell’appartamento (moglie e marito) venivano rinvenuti uno disteso sul pianerottolo e l’altro sul balcone. Dopo essere stati soccorsi venivano affidati alle cure mediche del personale del 118. Il marito veniva trasportato all’ospedale per intossicazione. L’edificio al nostro arrivo è stato evacuato. L’appartamento al momento è inagibile per il denso fumo nero che si è sviluppato all’interno.