Incendio in un appartamento a Roma, muore un uomo

Un appartamento al primo piano di una palazzina in Via Vincenzo Petra è andato in fiamme. In corso gli accertamenti per stabilire le cause

La sala operativa del comando di Roma in data odierna alle ore 07.00 ha inviato in Via Vincenzo Petra (RM) la Squadra VF di Ostia 13/A con l’Autoscala, una Autobotte ed il Carro Autoprotettori per l’incendio di un appartamento al primo piano di una palazzina di quattro.

Durante le operazioni di spegnimento il personale VF ha subito soccorso un uomo che si trovava all’interno abitazione consegnandolo immediatamente ai sanitari del 118 che purtroppo ne constatavano il decesso.

Spento l’incendio si dichiarava completamente interdetto l’appartamento. Proseguono le attività di Polizia Giudiziaria con le forze dell’ordine.