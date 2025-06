Grosso incendio è divampato nella sede della facoltà di Agraria in via Falcone e Borsellino, Fortunatamente, tutti gli studenti, i docenti e il personale amministrativo sono stati evacuati in tempo

Paura e disastro all’Università della Tuscia di Viterbo, dove un grosso incendio è divampato nella sede della facoltà di Agraria in via Falcone e Borsellino, nel quartiere Riello. Come riportato da Il Messaggero, il rogo ha causato il crollo del secondo piano, dove si trovavano tutti gli uffici.

Fortunatamente, tutti gli studenti, i docenti e il personale amministrativo sono stati evacuati in tempo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Le autorità hanno avviato indagini per accertare le cause dell’incendio.

Il Comune di Viterbo ha invitato la popolazione a non avvicinarsi all’area interessata e a tenere chiuse le finestre entro un raggio di un chilometro. Al momento non si segnalano feriti.