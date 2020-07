Condividi Pin 0 Condivisioni

I primi a dare l’allarme i gestori di alcuni campi da tennis vicini alla struttura

Incendio albergo Montalto Marina: probabile un cortocircuito a un condizionatore –

Un cortocircuito a uno dei motori dell’aria condizionata di una delle camere dell’albergo. (QUI L’ARTICOLO)

Questa sarebbe stata la causa dell’incendio divampato ieri, in pochi minuti in un albergo sul mare a Marina di Montalto.

La struttura ha preso quasi subito completamente fuoco. PEr fortuna grazie al sistema di sicurezza tutti gli ospiti presenti in quel momento all’interno dell’edificio sono riusciti a mettersi in salvo.

Ingenti i danni all’albergo soprattutto sul lato verso strada, mentre la parte che dà sul mare avrebbe subito danni causati dal calore e dal fumo, come riporta Etrurianews.