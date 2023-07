Inaugurato il parco pubblico di Santa Severa

Il sindaco Tidei: “Affidato provvisoriamente ad un gestore. Presto pubblicheremo un bando”

Si è svolta questa mattina al lungomare Pyrgi l’ inaugurazione ufficiale del primo Parco Pubblico di Santa Severa. Dopo il tradizionale e simbolico taglio del nastro da parte del sindaco Tidei avvenuta alla presenza di consiglieri e delegati comunali oltre che anche di numerosi residenti e villeggianti della frazione turistica è stata anche scoperta la nuova targa, che indica la nascita della prima. vera area verde pubblica e attrezzata della cittadina. Prima di essere riaperto al pubblico e reso perfettamente fruibile, il vasto appezzamento di terreno è stato interamente riqualificato e messo in sicurezza grazie al lavoro svolto dalle squadre della società Multiservzi.

“Il parco è stato affidato per il momento e solo provvisoriamente, ad un gestore che si occuperà in cambio anche della manutenzione e pulizia.

“Ma è ferma intenzione dell’amministrazione comunale pubblicare un bando, subito dopo la stagione estiva e tutti i soggetti interessati a partecipare alla gara e presentare un progetto anche migliorativo. Il nuovo parco infatti dovrà essere sempre più accogliente e restare a disposizione dei cittadini e dei villeggianti.

Il parco ha al suo interno campi da tennis, campi da beach volley e un’ampia zona ristoro. Abbiamo finalmente riconsegnato alla città un’area verde garantendo nuovi servi primari anche ai turisti. In breve tempo l’area sarà messa a bando affinché diventi un vero e proprio punto verde di qualità. Concludo asserendo che in pochi mesi tenendo fede alle nostre promesse abbiamo raggiunto questo primo importante traguardo. Ma non ci fermeremo certo qui, perché in accordo con la Regione. sarà effettuata anche la riqualificazione di un’ area dove oggi persistono, ancora delle situazioni di degrado e abuso. Ultimata anche questa operazione Santa Severa potrà vantarsi non solo per possedere un mere cristallino le spiagge tra le più belle e suggestive del litorale laziale ma anche per essere une delle poche località costiere in grado di offrire ai turisti anche una vastissima area verde polifunzionale. che sorge in una posizione unica, incantevole”.

Così il sindaco Tidei in una nota stampa