Inaugurata la terza area fitness free in via Corrado Melone

Sabato 31 gennaio in via Corrado Melone, alla presenza del sindaco Alessandro Grando, del consigliere delegato Stefano Fierli, dell’assessore ai lavori pubblici Marco Pierini e della delegata all’arte Felicia Caggianelli, è stata inaugurata la terza struttura sportiva della città.

“Dopo via Firenze e lungomare Marina di Palo – afferma il consigliere comunale Stefano Fierli – quella di via Corrado Melone è una struttura tra le più complete e con diversa collocazione delle tre. L’amministrazione ora può vantare, con questa iniziativa, di poter permettere ai cittadini di praticare attività sportiva gratuitamente all’aria aperta in tre luoghi ben distinti, mare, centro città e bosco. La zona di quest’ultima installazione è uno dei luoghi più frequentati dai cittadini e turisti per il benessere psicofisico. Queste tipologie di progetti Sky fitness e free fitness nascono non solo grazie al concetto di “Ladispoli città dello sport” ma primordialmente dall’ascolto delle necessità richieste dai cittadini. Questo lavoro arricchisce il valore dei progetti e della buona politica di questa amministrazione. Si continua su questa strada puntando ad altre installazioni ed al potenziamento di quelle già presenti oltre ad essere pronti per vedere la realizzazione del nuovo palazzetto e della pista di atletica.