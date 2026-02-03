Il Circolo AVS prende atto della nota regionale sul Castello di Santa Severa. LAZIOcrea attiverà una propria biglietteria, includendo anche il Museo del Mare e della Navigazione Antica

Riceviamo e Pubblichiamo

È esattamente questo lo scenario che la nostra Segretaria, Maura Chegia, ha cercato di scongiurare con l’impegno sulla convenzione.

Non ha approvato la bozza presentata in consiglio comunale, collaborando invece con il Comitato in difesa del Castello per elaborare una nuova proposta che preservasse il ruolo centrale del Comune nella gestione del complesso.

La Regione evoca “continuità” e “valorizzazione”, ma il nodo politico resta altrove: sottrarre al Comune la biglietteria erode l’autonomia locale e ostacola un progetto museale pubblico, condiviso con le realtà territoriali.

Il Museo Civico è e deve rimanere patrimonio del Comune di Santa Marinella, non un’appendice della gestione regionale.

Il Circolo AVS proseguirà la sua azione per garantire piena titolarità comunale, convenzioni trasparenti e decisioni assunte in loco, senza alibi come il “nessun rischio chiusura” per giustificare centralizzazioni.

Circolo AVS Santa Marinella e Santa Severa