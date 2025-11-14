“Grazie alle idee e all’impegno del Vice Sindaco Andrea Amanati, Santa Marinella inaugura la scalinata riqualificata e apre la strada a una nuova piazza centrale”

Inaugurata la Nuova Scalinata dell’Ex Fungo: Primo Passo Verso la Grande Piazza nel Cuore di Santa Marinella –

Santa Marinella ha tagliato un traguardo importante questa mattina alle 11:00 con l’inaugurazione della riqualificata scalinata del parcheggio “ex Fungo” al centro città. L’opera, attesa da tempo, è stata presentata come il primo atto di un ambizioso progetto che mira a trasformare l’intera area in una grande piazza centrale con nuovi parcheggi.

Presenti all’evento gli amministratori comunali che hanno espresso soddisfazione per l’intervento, evidenziando il ruolo cruciale del Vice Sindaco Andrea Amanati nella concezione e realizzazione dell’opera.

Il Sindaco Pietro Tidei ha sintetizzato l’importanza del progetto, sottolineando che la scalinata, ora illuminata e pienamente accessibile, è solo un punto di partenza.

“Il Vice Sindaco Amanati è stato l’autore di queste opere e ha avuto l’idea di coprire l’attuale parcheggio per realizzare una grande piazza sopra di esso.” Il Sindaco Tidei ha poi illustrato i piani futuri: “Con 600.000 euro dalla Regione e forse altrettanti fondi nostri, realizzeremo un grande parcheggio coperto e sopra verrà una grande piazza di circa 7.000 metri quadrati. Abbatteremo questo muro e la piazza scenderà con una gradinata di tre metri. Esproprieremo un’ulteriore area, creando un parcheggio libero (quello inferiore) e uno a pagamento (quello superiore). Sarà la soluzione definitiva per i parcheggi del centro storico e ridaremo dignità a questa piazza che era obiettivamente deprimente. Oggi abbiamo inaugurato il primo tratto di un grande progetto.”

Il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Andrea Amanati

Il Presidente del Consiglio Emanuele Minghella ha espresso la sua attenzione per l’area: “Intanto complimenti ad Andrea [Amanati] per l’eccellente operato. Per me questo deve essere il centro della città, il punto focale su cui far sviluppare la parte economica, culturale e turistica. Oggi siamo partiti dal metterla in sicurezza e mettere anche la scalinata a disposizione, a norma ed è illuminata. Un passo avanti nei confronti di qualcosa che è ferma da tanti anni.”

Il Consigliere Alessio Manuelli ha posto l’accento sulla necessità di spazi per grandi eventi: “Mi associo ai ringraziamenti ad Andrea. L’idea di questa piazza secondo me è importante perché anche con gli eventi estivi appena trascorsi ci siamo resi conto che Santa Marinella non ha degli spazi idonei ad ospitare degli eventi di grande portata. Una grande piazza, dedicata anche a questo, è un altro aspetto importante che può far diventare questo posto un luogo assolutamente valido.”

La Consigliera Paola Fratarcangeli ha parlato di riqualificazione e orgoglio: “Senza dubbio è un’opera di riqualificazione che offre una maggiore accessibilità e fruibilità al parcheggio. Con il progetto futuro di trasformare questa zona in una piazza che possa essere al centro delle attività socio-culturali del Comune, ci rende speranzosi e orgogliosi. Questo è un primo passo; il muro è bellissimo, visto dall’esterno sembra veramente di entrare in una villa comunale. Questi sono i primi passi che ci porteranno al compimento della progettazione di questo nuovo spazio che aggregherà la città.”

La Consigliera Caterina Frezza ha voluto ringraziare in particolare il Vice Sindaco: “Grazie Andrea [Amanati], hai avuto delle idee eccellenti e continua così.”

Il Comunicato dell’Amministrazione Comunale che annuncia l’evento dell’inaugurazione

Il Primo Cittadino ha infatti emesso ordinanza di apertura e di fine lavori della gradinata dell’area di parcheggio “Ex Fungo”, sottoposta a intervento di rifacimento e messa in sicurezza

Come già annunciato nei giorni scorsi dal Sindaco e dall’assessore ai LL. Pp Andrea Amanati, i lavori sono terminati e stanno giungendo a compimento anche gli interventi che hanno riguardato il muro di contenimento, così che l’intera area sarà completamente fruibile,

“Torna alla città la scalinata che conduce al parcheggio e che necessitava di sistemazione urgente- ha affermato il sindaco Tidei- Sono stati realizzati nuovi gradini e nuovi rivestimenti antisdrucciolo. E’ stato sostituto il corrimano, provvisto ora di pannelli in vetro antisfondamento. Sono stati inseriti segna passi luminosi e nell’insieme il manufatto è completo e sicuro. A giorni termineranno anche i rivestimenti del muro di contenimento con i materiali che rispetteranno le indicazioni della Soprintendenza”, ha spiegato il Primo cittadino.

Soddisfazione dell’Amministrazione Comunale ed in particolare del vicesindaco Amanati che ha seguito le operazioni di realizzazione. “Si è trattato di un lavoro di manutenzione straordinaria, che in queste settimana ha potuto creare dei disagi agi utenti del parcheggio, che ringrazio per la pazienza. Erano interventi necessari per motivi di sicurezza”, ha commentato Amanati.

“Invito i cittadini a partecipare all’inaugurazione dell’apertura della scalinata. Ricordo inoltre che sono in programma altri progetti che interessano l’intera area Ex Fungo, parcheggi e passaggi pedonali, che contiamo di poter realizzare a breve. Quello che andremo a inaugurare , è solo il primo step di un progetto più ampio e atteso da troppo tempo ”, ha concluso Tidei.