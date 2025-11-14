Determinante l’intervento della squadra 17A di Civitavecchia e dell’elicottero del 118. L’uomo, raggiunto in una zona impervia, è stato recuperato illeso

Anziano si perde mentre cerca funghi: salvato dai Vigili del Fuoco nelle campagne di Allumiere –

Mattinata di intensa attività di soccorso oggi nelle campagne di Allumiere, dove un uomo anziano di nazionalità italiana si è smarrito mentre era alla ricerca di funghi in un’area particolarmente impervia. L’allarme è scattato intorno alle 11, quando i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, con l’equipaggio della 17A, sono stati chiamati ad intervenire per avviare le ricerche del disperso.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno messo in campo le tecniche TAS (Topografia Applicata al Soccorso), fondamentali per individuare l’uomo in un territorio difficile da raggiungere. Alle operazioni ha preso parte anche la Protezione Civile di Allumiere, intervenuta con un mezzo fuoristrada per supportare le attività a terra.

Una volta localizzato l’anziano, gli operatori hanno comunicato le coordinate all’elicottero del 118, che ha proceduto al verricellamento per recuperarlo e trasportarlo in un’area sicura. Ad attenderlo, il personale sanitario del 118, che ha subito verificato le sue condizioni.

Fortunatamente l’uomo non presentava ferite, mostrando solo agitazione e affaticamento dovuti allo smarrimento e al tempo trascorso in solitudine nella zona boschiva.

Grazie alla tempestività degli interventi e al lavoro sinergico tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile e personale del 118, l’operazione si è conclusa nel migliore dei modi.