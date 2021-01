Share Pin 0 Condivisioni

Non accennano a diminuire i rilevamenti delle vetture non in regola scovate dall’autovelox

In viaggio senza assicurazione: a Cerveteri automobilisti a rischio multa –

Massima attenzione alle telecamere di Cerveteri, ma soprattutto scrupoloso riguardo nel visionare la propria assicurazione che può risultare scaduta.

E così c’è chi ancora se ne approfitta sfrecciando senza assicurazione sotto gli occhi infallibili dei rilevatori di velocità elettronici.

Non tutti però vengono sanzionati, a quanto pare, ma se la pattuglia è nei pressi del velox non c’è scampo.

A volte però i verbali con tanto di prova fotografica vengono recapitati a domicilio soprattutto ai recidivi.

Come spiegato dal comando della Polizia locale, si possono verificare delle situazioni in cui a volte non è colpa del cittadino ma è vittima di un intoppo burocratico spesso per la mancanza di aggiornamento della banca dati.

Nella maggior parte dei casi però il dolo c’è e non è sindacabile.

L’assicurazione o è stata pagata oppure no e oltre alla contravvenzione è previsto pure il sequestro del mezzo finalizzato alla confisca. Analizzando le cifre complessive non sarebbero neanche troppe le contravvenzioni nel 2020.

Il numero da gennaio a novembre fa registrare quota 120 anche se da scalare ci sono i mesi del lockdown in cui sono state prorogati i pagamenti. C’è un altro dato che però lascia sorpresi ed è il traffico veicolare giornaliero.

Un esempio. A Cerveteri – sempre in base alle statistiche in possesso dei vigili urbani che gestiscono il servizio – in una giornata uno degli impianti in centro ha catalogato nel proprio sistema il passaggio di 516 vetture di cui 76 prive di assicurazione. Il 29 dicembre su 298 auto 48 non avevano i requisiti per circolare.

Praticamente quasi un conducente su 10 deve regolarizzare la sua posizione.