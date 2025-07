L’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli: “Due serate di grande spessore artistico”

In Sala Ruspoli l’Etruria Musica Festival: doppio appuntamento per pianoforte e chitarra –

Una rassegna raffinata, di qualità e con artisti di grande caratura.

In Sala Ruspoli, nelle serate di venerdì 11 e sabato 12 luglio, c’è l’Etruria Musica Festival, rassegna promossa dall’Associazione Culturale Musicale SoundGarden, dall’Associazione MacLab ed il sostegno e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri.

Due concerti ad ingresso gratuito ed entrambi con inizio alle ore 21:00.

Nella prima serata, ad esibirsi è il duo Colone-Polimanti, un concerto per chitarra e pianoforte, mentre nel secondo appuntamento spazio alla musica Jazz, con il duo Puglielli-Beneventano.

“Oltre agli spettacoli nel Centro Storico e al Parco della Legnara, nel ricco cartellone di eventi della nostra Estate Caerite c’è spazio anche per un genere più classico e ricercato come sono questi due appuntamenti proposti dal Professor Angelo Colone, stimato docente ed estremamente conosciuto nella nostra città per il suo impegno civico e per il suo grande estro musicale – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – due concerti quelli che proponiamo in Sala Ruspoli di grande qualità, ad ingresso gratuito e che certamente richiameranno un pubblico importante”.