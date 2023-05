Appuntamento per sabato 20 maggio alle ore 17:00. Previsti gli interventi del Sindaco di Cerveteri Gubetti, della Vicesindaco Battafarano, dell’Assessora Appetiti e della Consigliera Regionale Marietta Tidei

In Sala Ruspoli l’Associazione Onconauti si presenta ai cittadini di Cerveteri

L’associazione Onconauti, realtà che si occupa con preparazione, scienza e conoscenza di aiutare e accompagnare quanto più serenamente possibile, i pazienti verso la ripresa e la salute dopo la malattia, si presenta alla città. Lo farà sabato 20 maggio alle ore 17:00 nei locali di Sala Ruspoli a Cerveteri, con un convegno pubblico aperto alla cittadinanza al quale prenderanno parte importanti esponenti della sanità, di realtà associative impegnati nelle attività oncologiche e rappresentanti delle Istituzioni.

A dare il benvenuto, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, il Vicesindaco Federica Battafarano, l’Assessora alla Sanità Francesca Appetiti, che ha patrocinato l’iniziativa, è la Consigliera Regionale del Lazio Marietta Tidei. Introduzione affidata al Dottor Daniele Segnini, modera la Dottoressa Luciana Cacciotti.

“Gli Onconauti, che per quanto riguarda il nostro territorio hanno sede a Valcanneto in Via Vivaldi, offrono con professionalità, competenza e conoscenza un servizio fondamentale a persone malate oncologiche – ha dichiarato Francesca Appetiti, Assessore alla Sanità del Comune di Cerveteri – un numero che purtroppo non decresce mai: solamente nel 2022 sono quasi 400mila le diagnosi di tumore nei cittadini italiani. Per loro, oltre ovviamente al fondamentale e prezioso lavoro di medici e ricercatori, sono necessarie non soltanto le cure previste dai vari protocolli, ma anche tutta una serie di attività che possono donare sollievo psicologico e fisico non solo durante il periodo della malattia, ma anche dopo. Ed è anche per questo che esistono gli Onconauti, realtà presente in tutta Italia, che dispone di una equipe di specialisti davvero importante, come psicologi, nutrizionisti, musicoterapeuti, insegnanti di yoga, agopuntori e tante altre figure professionali che accompagnano il percorso di riabilitazione dei pazienti”.

“Nell’appuntamento di Sala Ruspoli – prosegue la Appetiti – gli esperti che fanno parte di Onconauti spiegheranno proprio i servizi che offre questa meravigliosa realtà, con sede nazionale a Bologna, ma con gruppi attivi in tutta Italia. A tutti loro e a tutti gli ospiti che interverranno, il mio ringraziamento e alla cittadinanza e alle persone che possono essere interessate, l’invito a partecipare”.

Durante l’incontro, spazio anche alla presentazione del libro “Abbi cura di Te”, scritto da Luisanda Dell’Aria, e all’esibizione della “Corale Vincenzo Ricci Bitti” di Cerveteri, diretta dal M° Marina Ricci Bitti.