In Piscina a Cerveteri: il Tyrsenia ha riaperto tutte le attività! ﻿

Condividi Pin 12 Condivisioni

Via a campo estivo bambini, scuola nuoto e fitness in acqua. Tennis e padel: l’anno dura 14 mesi! Tutte le promozioni 2020.

In Piscina a Cerveteri. Il Tyrsenia Sporting Club “Fabiana Straini” riapre con tutte le attività sportive, il campo estivo bambini e, per chi vuole concedersi qualche ora di relax, la balneazione a bordo piscina, in ampi spazi solarium con ombrelloni e lettini.

Un’oasi di pace a Cerveteri, con due enormi piscine all’aperto, che riapre finalmente dopo la costrizione del periodo covid.

“Riapriamo dopo tre mesi – ha detto Novella Conti, Presidente del Tyrsenia Sporting Club – entusiasti e con tanta voglia di riprendere in mano le nostre vite e tornare a fare sport, nuotare, stare all’aria aperta ma fecendolo in sicurezza, in spazi adeguatamente organizzati”.

In piscina a Cerveteri: ingressi giornalieri e abbonamenti

Il Tyrsenia offre una piscina semiolimpionica e una piscina 25×6 circondate da ampi spazi attrezzati a cui si può accedere con ingressi giornalieri o con abbonamento.

Per l’estate 2020 il Tyrsenia offre promozioni speciali e l’Abbonamento VIP per fare sport e rilassarsi ogni volta che si vuole.

Per bambini e adulti è aperta anche la Scuola Nuoto Federale FIN e la possibilità di prenotare corsi individuali di nuoto e nuoto libero.

Tennis e Padel: al Tyrsenia l’anno dura 14 mesi (promo 2 mesi omaggio)

Tennis e Padel in promozione speciale “giochi quanto e quando vuoi” con ben due mesi di abbonamento omaggio + 10 ingressi gratis in piscina a chi si iscrive entro il 20 Luglio.

A disposizione degli sportivi 2 nuovi campi in terra rossa “red brick” per il tennis e il campo in erba sintetica per il padel, tutti prenotabili anche su “prenota un campo”.

Campo estivo bambini: sport e divertimento anche in acqua

Dalle 8 di mattina fino al pomeriggio, full time oppure part time, con la possibilità di pranzare insieme al Tyrsenia. Tantissime attività in piscina e a terra per far trascorrere un’estate sana e divertente a bambini e bambine fino ai 14 anni.

Attivato anche per l’estate 2020 il campo estivo del Tyrsenia: ma con molte attenzioni in più. Un numero contingentato di bambini, una ferrea organizzazione e la sanificazione di ambienti e strumenti, insieme a tutta l’attenzione degli istruttori e degli animatori dedicati ai bambini.

Info e prenotazioni: la segreteria del Tyrsenia Telefoni: 06.99.41.202 – 389.45.84.320 Email: [email protected] Indirizzo: Via Ezio Morlacca n. 10, Cerveteri RM Il Tyrsenia su Facebook Il Tyrsenia su Instagram