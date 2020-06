Ladispoli, la Protezione Civile igienizza le aree gioco: la riapertura lunedì

Condividi Pin 7 Condivisioni

A Ladispoli la protezione civile igienizza le aree gioco, l’apertura è prevista Lunedì 15 Giugno

Secondo quanto sancito dal nuovo DPCM dell’11 giugno, da lunedì 15 giugno riaprono le aree gioco in parchi, ville e altre strutture, sia in aree pubbliche che private, anche all’interno in strutture commerciali e ricettive.

Tra le regole da seguire per chi porta i bambini al parco e all’interno di aree gioco troviamo:

-l’uso della mascherina per bambini al di sopra dei 6 anni, compresi i genitori ed accompagnatori;

-l’obbligo dei parchi di mettere a disposizione gel igienizzanti;

-l’obbligo dei parchi di pulire e igienizzare le attrezzature e le strutture appartenenti alle aree giochi con una frequenza almeno giornaliera;

– spazi devono essere ripensati e riorganizzati ai fini di evitare assembramenti e comunque andando a garantire la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro;

-rispetto del distanziamento sociale;

-la presenza di un solo genitore per bambino

La Protezione Civile Comunale igienizza le aree gioco!#AmministrazioneGrandoEnrico Fabrizi Gepostet von Veronica De Santis am Samstag, 13. Juni 2020