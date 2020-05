Condividi Pin 43 Condivisioni

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco

In fiamme uno spazio dell’area boschiva di Palo – E’ in corso in questi minuti un incendio divampato in uno spezio dell’area boschiva di Palo adiacente il piazzale della vecchia stazione ferroviaria e all’imbocco della pista ciclabile. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco.

AGGIORNAMENTO

Le fiamme sono state domate

