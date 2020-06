Condividi Pin 3 Condivisioni

Non risultano feriti o intossicati

In fiamme un ristorante. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Alle ore 17:20 circa di oggi pomeriggio la Sala Operativa del Comando Provinciale VV.F. Roma ha inviato in Via Mario de’ Fiori 34, nei pressi del centro dello shopping romano, due partenze APS, una autobotte e una autoscala per incendio di un’attività commerciale.

Ad andare in fiamme un ristorante posto al piano terra di un palazzo di quattro piani.

Sul posto prontamente intervenuti il Capo Turno Provinciale, polizia locale e 118 per quanto di loro competenza.

Al momento non risultano feriti o intossicati.

AGGIORNAMENTO

Sarebbero due le persone rimaste intossicate.