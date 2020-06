Condividi Pin 19 Condivisioni

Un’unica arena caratterizzerà la stagione estiva post covid

Cerveteri, l’Assessore Battafarano: ”L’estate 2020 ripartirà nella suggestiva cornice del Parco della Legnara”

Di Beatrice Pucci

L’estate post covid sarà una stagione ‘nuova’, a tratti diversa, ben lontana dai numerosi eventi che da sempre hanno impreziosito il litorale romano, ma nonostante tutto i Comuni sono pronti a ripartire.

Anche Cerveteri si sta preparando all’estate 2020 che, a differenza degli scorsi anni, sarà vissuta in un’unica e suggestiva cornice, quella del Parco della Legnara, il cuore pulsante e verde del centro storico.

“Al momento la stagione estiva è in fase di definizione – ha dichiarato l’Assessore Federica Battafarano – Quel che è certo, è che a differenza delle scorse estati ceriti in cui eravamo soliti allestire eventi nell’arena del centro storico e nelle altrettanti frazioni che compongono il nostro territorio, quest’anno con gli adempimenti a cui dobbiamo attenerci in termini di sicurezza realizzeremo un’unica arena all’aperto, in grado di ospitare 1000 posti a sedere”.

All’interno del Parco della Legnara nel rispetto delle disposizioni nazionali sarà quindi garantito il distanziamento sociale con sedie disposte ad un metro l’una dall’altra ed inoltre, come ha spiegato l’Assessore Battafarano: “Si avrà a disposizione un sistema di prenotazione online che consentirà il controllo e il contingentamento degli accessi”.

Soltanto chi farà la prenotazione per tempo, potrà effettuare l’accesso in arena.

“In questo modo cercheremo di far ripartire il tessuto associativo di ambito culturale e artistico del nostro territorio, dando ampio spazio alle realtà locali che, in questo modo, potranno avere l’opportunità di rimettersi in moto e ripartire. Sarà – conclude – un’estate all’insegna del verde, che promuoverà una cultura connessa ed ecosostenibile e che cercherà di rimanere vicina ai cittadini e alle realtà sociali”.